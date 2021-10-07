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حبس متهمين بمحاولة تهريب 100 شاب إلى الخارج عبر مطار الغردقة

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حبس متهمين بمحاولة تهريب 100 شاب إلى الخارج عبر مطار الغردقة حبس متهمين بمحاولة تهريب 100 شاب إلى الخارج عبر مطار الغردقة

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قررت نيابة البحر الأحمر، برئاسة المستشار علاء فرج المحامي العام، حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحفيقات في اتهامهما بمحاولة الهجرة غير الشرعية لإحدى الدول الأوربية عن طريق مطار الغردقة الدولي.

وقررت النيابة إخلاء سبيل 100 شاب قام المتهمان بالحجز لهم على متن إحدى الرحلات الجوية للسفر لأوروبا.

كانت أجهزة الأمن بالبحر الأحمر تمكنت من إحباط محاولة نحو ١٠٠ شاب من عدة محافظات القيام بالسفر بطريقة غير شرعية عن طريق إحدى شركات السياحة للسفر إلى أوروبا من مطار الغردقة الدولي.

وألقي القبض على المتهمين ومندوب شركة السياحة المنظمة للرحلة على من إحدى الطائرات التابعة لشركة طيران خاصة.

المصرى اليوم

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