لليوم الثالث.. تواصل أعمال لجنة السلامة الروسية في مطار الغردقة

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لليوم الثالث، واصلت لجنة من خبراء الطيران الروس أعمالها لمراجعة ومتابعة اجراءات التأمين والسلامة بمطاري الغردقة وشرم الشيخ، ضمن الإجراءات الروسية لمتابعة حركة الطيران والسياحة الروسية للرحلات المباشرة وسط ارتفاع لمعدل الرحلات الجوية، وأعداد السائحين الروس إلى شرم الشيخ والغردقة.

وقالت مصادر للمصري اليوم إن اللجنة تقوم بمتابعة اجراءات السلامة المتبعة داخل صالتي السفر والوصول المخصصة للرحلات الروسية وإجراءات تأمين الحقائب والمسافرين والتأكد من تواجد رجال الأمن في الأماكن المخصصة لهم وكذلك متابعة تفتيش الركاب والحقائب وتستمر الزيارة حتي اليوم الخميس.

وتأتي زيارة هذة اللجنة بعد نحو شهرين من قرار السلطات الروسية باستئناف الرحلات الحوية الروسية لمطاري الغردقة وشرم الشيخ.

وشهدت الرحلات الجوية الروسية زيادة ملحوظة، وبدأت شركة الخطوط الجوية الروسية «اير فلوت» رحلاتها المنتظمة للغردقة وشرم الشيخ بمعدل رحلة يومية بداية من أول اكتوبر الحالي.