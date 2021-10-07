أخبار عاجلة

رئيس حى شرق شبرا الخيمة: زراعة 40 شجرة بمحور الفريق العصار -
المعمل المركزى لمياه الشرب بسوهاج يحصل على الأيزو 17025 -
ضبط أدوية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية في حملات رقابية علي الصيدليات بالشرقية -
تعيينات جديدة بكلية الصيدلة جامعة عين شمس -
«المحامين» تدعو لإجتماع لجنة «المركزي للمحاسبات» 18 أكتوبر -
محافظ بني سويف يتابع سير العمل في قوافل الصحة الإنجابية بقرى «حياة كريمة» -
كوريا الجنوبية تشكل لجنة لوضع استراتيجية للتعايش مع كورونا على الأمد الطويل -
مشاورات بين روسيا والاتحاد الأوروبي للاعتراف المتبادل بشهادات التطعيم ضد فيروس كورونا -
لقطات من مسرح البلازا مقر افتتاح مهرجان الجونة بعد السيطرة على حريق بالقرب منه (صور) -
الأمم المتحدة: جائحة كورونا دفعت أكثر من 100 مليون إلى الفقر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

لليوم الثالث.. تواصل أعمال لجنة السلامة الروسية في مطار الغردقة

Print
لليوم الثالث.. تواصل أعمال لجنة السلامة الروسية في مطار الغردقة لليوم الثالث.. تواصل أعمال لجنة السلامة الروسية في مطار الغردقة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

لليوم الثالث، واصلت لجنة من خبراء الطيران الروس أعمالها لمراجعة ومتابعة اجراءات التأمين والسلامة بمطاري الغردقة وشرم الشيخ، ضمن الإجراءات الروسية لمتابعة حركة الطيران والسياحة الروسية للرحلات المباشرة وسط ارتفاع لمعدل الرحلات الجوية، وأعداد السائحين الروس إلى شرم الشيخ والغردقة.

وقالت مصادر للمصري اليوم إن اللجنة تقوم بمتابعة اجراءات السلامة المتبعة داخل صالتي السفر والوصول المخصصة للرحلات الروسية وإجراءات تأمين الحقائب والمسافرين والتأكد من تواجد رجال الأمن في الأماكن المخصصة لهم وكذلك متابعة تفتيش الركاب والحقائب وتستمر الزيارة حتي اليوم الخميس.

وتأتي زيارة هذة اللجنة بعد نحو شهرين من قرار السلطات الروسية باستئناف الرحلات الحوية الروسية لمطاري الغردقة وشرم الشيخ.

وشهدت الرحلات الجوية الروسية زيادة ملحوظة، وبدأت شركة الخطوط الجوية الروسية «اير فلوت» رحلاتها المنتظمة للغردقة وشرم الشيخ بمعدل رحلة يومية بداية من أول اكتوبر الحالي.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
رئيس حى شرق شبرا الخيمة: زراعة 40 شجرة بمحور الفريق العصار

رئيس حى شرق شبرا الخيمة: زراعة 40 شجرة بمحور الفريق العصار

المعمل المركزى لمياه الشرب بسوهاج يحصل على الأيزو 17025

المعمل المركزى لمياه الشرب بسوهاج يحصل على الأيزو 17025

ضبط أدوية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية في حملات رقابية علي الصيدليات بالشرقية

ضبط أدوية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية في حملات رقابية علي الصيدليات بالشرقية

تعيينات جديدة بكلية الصيدلة جامعة عين شمس

تعيينات جديدة بكلية الصيدلة جامعة عين شمس