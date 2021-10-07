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طارق مصطفى: مجاهد عرض عليّ تدريب منتخب الناشئين خلال عملي بالمنتخب الأول

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طارق مصطفى: مجاهد عرض عليّ تدريب منتخب الناشئين خلال عملي بالمنتخب الأول طارق مصطفى: مجاهد عرض عليّ تدريب منتخب الناشئين خلال عملي بالمنتخب الأول

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أكد طارق مصطفى، المدرب العام السابق للمنتخب الوطني الأول، أن أحمد مجاهد، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، عرض عليه توليه تدريب منتخب الناشئين.

وقال طارق مصطفى، في تصريحات تلفزيونية: «أحمد مجاهد، تواصل معي تليفونيا منذ فترة أثناء وجودي في الجهاز الفني للمنتخب الأول، وعرض عليّ تولي تدريب منتخب الناشئين مواليد 2006، وقالي (الكلام ده بيني وبينك)»، مضيفًا :«قولت لأحمد مجاهد، (هو حسام البدري، مش عاوزني؟)، وقالي (البدري، لا يعلم شيئًا عن الموضوع)».

وأضاف: «قولت لأحمد مجاهد (أنا مش بتاع منتخبات ناشئين، اتعرض عليّ تدريب منتخبات الناشئين أكثر من مرة في السنوات الماضية ورفضتها)».

وتابع: «أنا أرفض تدريب الناشئين أو في الدرجة الثانية، أنا لا أعود للوراء، وأكدت لرئيس اتحاد الكرة، انني سوف أتقدم باستقالتي، اذا كان حسام البدري، لا يرغب في استمراري، ولكنه أكد أن البدري، لا يعلم أي شيء عن الموضوع».

المصرى اليوم

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