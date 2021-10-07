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كرم كردي: «هاني أبوريدة لا يحكم الكرة المصرية»

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كرم كردي: «هاني أبوريدة لا يحكم الكرة المصرية» كرم كردي: «هاني أبوريدة لا يحكم الكرة المصرية»

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أكد الدكتور كرم كردي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة الأسبق، أن رابطة الأندية في مهمة انتحارية في مواجهة أصعب نسخة في بطولة الدوري الممتاز.

وقال كردي في تصريحات تليفزيونية إن الرابطة ستواجه مهمة صعبة للغاية في ترتيب الموسم الجديد وانتظام الدوري رغم كل الارتباطات.

وأوضح أن هاني أبوريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والأفريقي لكرة القدم لا يحكم الكرة المصرية في كل التفاصيل مثلما يتصور البعض.

وأشار إلى أن المنصب الدولي لا يعني على الإطلاق أن يحكم أبوريدة الكرة المصرية بدليل أن طارق بشماوي في منصب دولي ولا يحكم الكرة التونسية.

وقال كردي: «أحمد مجاهد رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة لا يستطلع أبوريدة في كل الأمور، أبوريدة لا يعلم شيئاً عن تعيين محمود جابر مدرباً لفريق الشباب».

وأكد أن رجال أبوريدة لا يحكمون الكرة المصرية مثلما يتصور البعض، وأن علاقته قوية بأبوريدة ولكنه اختلف معه كثيرا أثناء مجلس إدارة اتحاد الكرة الأسبق.

المصرى اليوم

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