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الأمم المتحدة تدعو إثيوبيا للسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون أي عوائق

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الأمم المتحدة تدعو إثيوبيا للسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون أي عوائق الأمم المتحدة تدعو إثيوبيا للسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون أي عوائق

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دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الإثيوبية إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى ملايين الأشخاص الذين يحتاجون إليها، «دون أي عوائق».

وقال جوتيريش خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، يوم الأربعاء، إن على الحكومة الإثيوبية أن تسمح «دون عراقيل بنقل الاحتياجات المطلوبة بشدة من الوقود والأموال ومعدات الاتصال والإمدادات الإنسانية» إلى أقاليم تيجراي وعفر وأمهرة.

وأشار جوتيريش إلى أن الأزمة الإنسانية في إثيوبيا ازدادت حدة منذ أغسطس الماضي.

وأكد أن 7 ملايين شخص يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية، بينهم 5 ملايين في تيجراي، حيث يعيش نحو 500 ألف في ظروف قريبة من المجاعة.

يذكر أن أقاليم تيجراي وأمهرة وعفر الإثيوبية تشهد معارك بين «الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي» والقوات الاتحادية الإثيوبية منذ أغسطس الماضي، حيث بدأت «الجبهة» بهجومها في تيجراي والأقاليم المجاورة.

المصرى اليوم

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