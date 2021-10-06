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قال اللواء محمد الغباري، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا، إن القيادة السياسية في حرب السادس من أكتوبر أبدعت في التخطيط، ونجحت في إخفاء توقيت الحرب عن العدو الإسرائيلي، وفي نفس الوقت قامت بتدريب القوات بشكل جاد للاستعداد للحرب.

وأضاف «الغباري»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عبدالباقي عزوز، ببرنامج «توك شو العرب»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، أن مصرية الرئيس عبدالفتاح السيسي واضحة جدًا، وهذا ظاهر في حبه للعمل وكرمه وأخلاقه، وإنكاره لذاته، وعدم إنكار فضل الناس، وهذا الأمر اتضح للجميع خلال حواره الراقي مع اللواء سمير فرج، رئيس الشؤون المعنوية السابق، الذي كان قائده وهو ضابط صغير.

ولفت إلى أن شخصية الرئيس السيسي منذ الصغر عظيمة، وهذا اتضح في إنقاذه الدولة المصرية خلال الفترة الماضية من الوقوع في كوارث عديدة.