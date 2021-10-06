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إنجاز تاريخي كبير لنجم أحمد الأحمر في السوبر جلوب

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إنجاز تاريخي كبير لنجم الزمالك أحمد الأحمر في السوبر جلوب إنجاز تاريخي كبير لنجم أحمد الأحمر في السوبر جلوب

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دخل قائد منتخب وفريق لكرة اليد أحمد الأحمر التاريخ من بابه الواسع بعدما عانق رقمًا قياسيًّا جديداً خلال مسيرته مع لعبة كرة اليد.

ونجح أحمد الأحمر في التألق أمام فريق برشلونة خلال مباراة الزمالك أمام بطل أوروبا اليوم الأربعاء في .

وخسر الزمالك بشرف أمام فريق برشلونة بصعوبة بنتيجة 36/32 وكان أحمد الأحمر ورفاقه متقدمين في بداية المباراة.

ونجح أحمد الأحمر في تسجيل 3 أهداف في شباك نادي برشلونة خلال المباراة بين الفريقين.

ووفقاً للغة الأرقام فبعد هذه الأهداف الثلاثة بات أحمد الأحمر الهداف التاريخي لبطولة السوبر جلوب برصيد ٢٠٠ هدف.

ويشارك الزمالك في للأندية بعد تتويجه بطلًا للسوبر الإفريقي على حساب الغريم التقليدي الأهلي بفارق هدف واحد فقط.

المصرى اليوم

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