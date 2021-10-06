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الحكم على المتهم بقتل مواطن وطفلته وحرقهما في حلوان 8 ديسمبر

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الحكم على المتهم بقتل مواطن وطفلته وحرقهما في حلوان 8 ديسمبر الحكم على المتهم بقتل مواطن وطفلته وحرقهما في حلوان 8 ديسمبر

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حدّدت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، جلسة 8 ديسمبر المقبل للحكم على المتهم بقتل مواطن وطفلته بإشعال النيران فيهما بحلوان.

كانت النيابة أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات بعد أن وجهت له تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار.

وكشفت التحقيقات عن وجود خلافات سابقة بين المتهم والمجني عليه، وقرر المتهم الانتقام.

وتبين من التحقيقات إعداد المتهم «ماسورتين حديديتين» وتوجه إلى منزل الضحية وضربه على رأسه وأودى بحياته، وأشعل النيران، وكانت متواجدة طفلته التي توفيت متأثرة بالحروق.

المصرى اليوم

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