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الاتحاد السكندري يفوز على الحرية بثمانية أهداف دون رد

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الاتحاد السكندري يفوز على الحرية بثمانية أهداف دون رد الاتحاد السكندري يفوز على الحرية بثمانية أهداف دون رد

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حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري الفوز على فريق الحرية بثمانية أهداف دون رد، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الأربعاء، على ملعب النادي بمنطقة سموحة.

أحرز أهداف الاتحاد السكندري كل من الغاني بنجامين بواتنج ومحمد عبد السلام هدفين وخالد الغندور وعبد الغني محمد وكريم الديب وكريم ممدوح وأحمد حجي.

يحرص حسام حسن، على إقامة عدد من المباريات الودية، من أجل تجهيز اللاعبين للموسم الجديد، وزيادة الانسجام بين اللاعبين الجدد الذي تعاقد معهم النادي خلال الميركاتو الصيفي الجاري، مع اللاعبين القدامى.

يذكر أن الاتحاد السكندري دعم صفوفه خلال الميركاتو الصيفي حتى الآن بالتعاقد مع كل من محمد عبدالسلام، مدافع ، نادر رمضان، لاعب خط وسط الإسماعيلي، أحمد يحيى، حارس الإنتاج الحربي، مصطفى عفروتو، ظهير أيمن الحمام المطروحي، الغاني ساليفو مورو، أحمد عادل ميسي، جناح نادي المقاصة، والمهاجم الأنجولي مابولولو، ومحمد عبدالسلام مدافع نادي البنك الأهلي، والمهاجم الغاني بنجامين بواتنج ومحمد عبدالمنصف حارس مرمى وادي دجلة.

المصرى اليوم

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