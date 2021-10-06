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ميركل: تفي بجميع التزاماتها لتوريد الغاز

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ميركل: روسيا تفي بجميع التزاماتها لتوريد الغاز ميركل: تفي بجميع التزاماتها لتوريد الغاز

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قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الأربعاء، إنها لا تستبعد احتمال أن تكون أوروبا قدمت عددا غير كاف من الطلبات لشراء الغاز الروسي، مع امتثال موسكو لجميع التزاماتها.

وأضافت المستشارة المنتهية ولايتها في مؤتمر صحفي بعد القمة غير الرسمية بين الاتحاد الأوروبي ودول غرب البلقان، أنه وفقًا لبياناتها، فإن تفي بالكامل بالتزاماتها بموجب عقود إمدادات الغاز إلى أوروبا، في حين أن حجم الطلبات من الجانب الأوروبي محل شك.

وتابعت: «ذلك يطرح سؤالا؛ إذا كانت هناك طلبات كافية (لاستيراد الغاز الروسي) أم أن السعر المرتفع الحالي هو سبب محتمل لعدم طلب الكثير؟ كل هذا يجب تحليله قبل اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي في بروكسل، هذا الشهر، وبعد ذلك سنعود إلى هذا الموضوع».

ارتفعت الغاز الطبيعي بشدة في أوروبا، اليوم الأربعاء، حيث وصلت إلى أكثر من 1900 دولار، قبل أن تتراجع بعد ذلك إلى ما دون 1700 دولار.

المصرى اليوم

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