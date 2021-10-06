«الرصاصة لا تزال في جيبه».. محمود ياسين يتصدر تريند تويتر في ذكرى أكتوبر

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رغم رحيل النجم الكبير محمود ياسين منذ مايقرب من عام فإن اسمه تصدر تريند موقع التغريدات القصيرة مع الاحتفال بذكرى انتصارات 6 أكتوبر الـ 48 اليوم الأربعاء، وتبادل المغردون على «تويتر» نشر صورا من أفلامه الوطنية التي سطرت جانبا مهما من حرب أكتوبر وشكلت نجومية محمود ياسين كواحد من أهم نجوم السينما المصرية الذين قدموا أفلاما حربية تناولت حرب أكتوبر أو ماسبقها من حرب الاستنزاف أو ماتلاها ..ولتبقى «الرصاصة» في جيب محمود ياسين نجم أفلام أكتوبر الأول.

المفارقة هي اقتراب الذكرى الأولى لرحيل النجم محمود ياسين الذي توفي في شهر النصر وتحديدا في 14 أكتوبر 2020، ونستعرض في ذكرى حرب أكتوبر ومع اقتراب إحياء الذكرى الأولى لرحيل النجم محمود ياسين عددًا من الأعمال التي قدّمها عن الحروب وانتصارات أكتوبر، والتي ارتبطت احتفالات أكتوبر باسمه وأعماله وبصوته المميز أيضا كراو في الأغاني والاوبريتات الوطنية..

وفيما يلي قائمة بأهم الأفلام التي قدمها محمود ياسين وتناولت حرب أكتوبر:

«الرصاصة لا تزال في جيبي»

في أوائل السبعينيات قدم الفنان الراحل فيلم «الرصاصة لا تزال في جيبي» عام 1973، حيث جسد شخصية جندي يُدعى محمد مجند بالجيش المصري، يعود من غزة بعد هزيمة 1967، وخلال فترة إقامته في غزة لدى أحد الفلسطينيين الذين يساعدون الجنود، ويتعرف على أحد الأشخاص ولكنه يشك في ولاءه لإسرائيل، وبعد عودته إلى قريته، يتفاجئ بطلب «عباس» رئيس الجمعية التعاونية الزواج من محبوبته وابنة عمه (فاطمة)، لكن عباس كانت لديه أهداف دنيئة.

«الرصاصة لا تزال في جيبي» إخراج حسام الدين مصطفى، تأليف إحسان عبدالقدوس، ومن بطولة نجوى إبراهيم، محمود ياسين، حسين فهمي، يوسف شعبان، سعيد صالح، عبدالمنعم إبراهيم.

«الوفاء العظيم»

في عام 1974 قدم الفنان الراحل فيلم «الوفاء العظيم» والذي يتناول قتل حسين سهى التي تفضل الزواج من رؤوف رغم حبه لها، يتبنى رؤوف الطفلة اليتيمة ولاء ليربيها حتى تشغله عن أحزانه، تمر السنوات ويعجب بها عادل ابن صديق العائلة، بينما يربط الحب بينها وبين صفوت ابن حسين، إلا أن رؤوف يرفض زواجهما ويعقد قرانها على عادل، تنشب حرب أكتوبر، ويشارك فيها عادل وصفوت وتربط بينهما الصداقة.

«الوفاء العظيم» إخراج حلمي رفلة، تأليف فيصل ندا، من بطولة نجلاء فتحي، محمود ياسين، كمال الشناوي، سمير صبري.

«بدور»

«صابر» شخصية قدمها محمود ياسين، من خلال فيلم «بدور» عام 1974، وتدور أحداث الفيلم يتعرف عامل المجاري صابر على النشالة بدور التي تقرر التوبة، يدعي لأهل الحارة أنها ابنة عمه ويقيم في منزل المعلمة نوسة، يتوصل إليها ميمو أحد أفراد العصابة ويشي بحقيقتها لأهل الحارة، ولكنهم لا يتخلوا عنها، يتم أخيرًا قبول تظلم صابر ويرقى في عمله ويتم استدعاءه من الجيش المصري للمشاركة في حرب أكتوبر.

«بدور» إخراج نادر جلال، تأليف نادر جلال، من بطولة نجلاء فتحي، محمود ياسين، مجدي وهبة، هدى سلطان، محمد رضا، توفيق الدقن.

«أغنية على الممر»

في عام 1972 قدم الفنان محمود ياسين من خلال فيلم «أغنية على الممر» والذي تدور أحداثه حول «شوقي» والذي جسده الفنان محمود ياسين، حيث يتعطل جهاز الاتصال بين مجموعة من الجنود بممر بالصحراء وبين مركز القيادة، تنفذ المؤن والزخيرة تدريجيًا بعدما تصدوا لعدة هجمات بنجاح، يحاصرهم العدو، يقودهم الشاويش محمد المزارع، بينما تختلف التركيبة النفسية والسلوكية لبقية الجنود ما بين المتفائل والشجاع والفنان والجبان.

«أغنية على الممر» إخراج على عبدالخالق، تأليف مصطفى محرم، على سالم، ومن بطولة محمود مرسي، صلاح قابيل، أحمد مرعي، صلاح السعدني، محمو ياسين.

«الصعود إلى الهاوية»

قدم الفنان الراحل محمود ياسين، في عام 1978، فيلم «الصعود إلى الهاوية» حيث تسافر عبلة كامل إلى فرنسا، يجندها الموساد الاسرائيلي بحجة العمل كصحفية، ومع مرور الوقت تعرف حقيقة الأمر، ولكن بعد أن تورطت وأُحكم الخناق عليها، وتجند هي بدورها خطيبها المهندس بالجيش المصري، يرصد جهاز المخابرات المصري الأمر، ويُكلف الضابط خالد سليمان للقبض عليها وترحيلها إلى مصر.

«الصعود إلى الهاوية» إخراج كمال الشيخ، تأليف صالح مرسي، من بطولة محمود ياسين، مديحة كامل، جميل راتب، إبراهيم خان.

«حائط البطولات»

يستعرض الفيلم والذي قدمه محمود ياسين عام 1998، وجسد من خلاله شخصية قائد جيش الدفاع الجوي، علاقات إنسانية متشابكة لجنود وضباط يمرون بمراحل تطوير قوات الدفاع الجوي ومراحل بناء حائط الصواريخ، منهم المقدم جلال الذي يحاول اتمام الزواج من حبيبته رغم ظروف الحرب، والشاويش مجاهد الذي يقسم على الانتقام من قتلة ابنه في مدرسة بحر البقر.

«حائط البطولات» إخراج محمد راضي، تأليف مصطفى بدر، من بطولة محمود ياسين، فاروق الفيشاوي، خالد النبوي، حنان ترك.