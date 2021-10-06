انتصار السيسى: ملحمة أكتوبر جسدت حب المصريين الجارف لوطنهم

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تقدمت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، بالتهنئة للشعب المصرى وقواتنا المسلحة الباسلة بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد.

وأوضحت السيدة انتصار السيسى في تدوينة عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»: «أتقدم بالتهنئة للشعب المصرى وقواتنا المسلحة الباسلة بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد، ذلك النصر الذي كان بمثابة ملحمة خلدها التاريخ بأحرف من نور، جسدت حب المصريين الجارف لوطنهم، وكانت المثل الأعظم في الإرادة والعزيمة وتحدى الواقع المرير والعبور إلى المستقبل».