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عبد المنعم سعيد: الرئيس يكمل مشروع السادات الوطني

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عبد المنعم سعيد: الرئيس السيسي يكمل مشروع السادات الوطني عبد المنعم سعيد: الرئيس يكمل مشروع السادات الوطني

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قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، رئيس مجلس إدارة المصري اليوم، عضو مجلس الشيوخ، إنه لا يمكن تجاوز الهزيمة إلا إذا خضت حربًا، لافتاً إلى أن الرئيس أنور السادات كان لديه فكر استراتيجي راق جدًّا، حيث إنه فعل أمرًا ساهم في تغيير البيئة التفاوضية تمامًا.

وأضاف الكاتب عبدالمنعم سعيد، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الراحل أنور السادات نجح في أن ينقل الإنجاز العسكري إلى واقع، وأن يسترد التراب المحتل من أرض طابا.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن المشروع الوطني الذي تبناه الرئيس السادات لبناء الدولة المصرية تأخر كثيرا حتى بدأه الرئيس ، لافتًا إلى أن المعارضة التي واجهها الرئيس السادات في سنواته الأخيرة لم تكن منصفة.

ونوه بأن حرب الاستنزاف كانت واحدة من أنصع الصفحات في تاريخ ، مضيفًا: الرئيس السادات كان رجلًا استراتيجيًّا من الطراز الأول، ونشهد له جميعًا بأنه الوحيد الذي كان يستحق جائزة نوبل في ربط العلاقة بين السلاح والدبلوماسية، خاصة بعدما شهدت تشوهات كثيرة منذ حرب 1948.

ولفت إلى أن تحقيق النصر وتحويله إلى واقع من أشرف المعارك التي خاضتها الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن حرب أكتوبر أظهرت طاقة كامنة جبارة من ناحية العلم والسياسة وغيرهما ساهمت في نجاحها.

وتابع: العظماء دائمًا ما يتجاوزون الواقع والتاريخ، وهذا ما كان يميز الرئيس الراحل أنور السادات، موضحًا أنه علينا أن نتعلم من تجربة الرئيس السادات لتعزيز السلام في المنطقة.

المصرى اليوم

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