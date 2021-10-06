«تويوتا» تستعد لإطلاق سيارة شبابية من فئة «الكروس أوفر» قريبًا

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تسعى شركة «تويوتا» في الوقت الحالي إلى إطلاق سيارة جديدة لتتناسب مع الشباب أكثر من غيرها، على أن تصبح في المستقبل من بين أبرز مركبات «الكروس أوفر»، التي تم إنتاجها على الأطلاق، والسيارة التي تحمل اسم «Toyota Aygo X» هي من الفئة «A» تواصل سلالة الجيل الثاني من «Aygo»، التي تم إطلاقها منذ عام 2014.

وظهرت ذلك النوع من السيارات التي تتناسب مع أجواء وطرق المدينة الصغيرة لأول مرة على الساحة الأوروبية في عام 2005 كجزء من ثلاثي يضم «Citroen C1» و«Peugeot 107»، وتقول «تويوتا» أن السيارة هو أول تغيير كامل للطراز تم التخطيط له وتطويره في أوروبا.

وتم تصميمه داخليًا بواسطة «Toyota Motor Europe» ويتم إنتاجه في أوروبا في جمهورية التشيك، وهو مناسب للطرق الحضرية والضواحي في القارة. تم بناء السيارة على منصة «GA-B» للهندسة المعمارية العالمية الجديدة من «Toyota»، والتي تم تقديمها لأول مرة مع سيارة «Yaris» الجديدة، سيارة العام الأوروبية لعام 2021.

بالنسبة لشكل السيارة، فقد أصدرت تويوتا سيارتها في شهر مارس، وأراد استوديو التصميم الأوروبي التابع لشركة «تويوتا» إثبات أن سيارات الفئة «A»، التي يُنظر إليها تقليديًا على أنها ذات مستوى مبتدئ، لا تزال تتمتع بتصميم متميز. وقال كين بيليز، مساعد كبير المصممين هناك: «اعتقد أننا أثبتنا أن السيارة الصغيرة يمكن أن تظل كبيرة وجريئة في الشخصية».

وأكثر ما يميز سيارة «Toyota Aygo X» هو تصميمها الفريد الذي يمنحها مظهرا قويا رغم حجمها المتواضع نسبيا، والانسيابية الواضحة في تصميم الهيكل من الخارج، فضلا عن الشكل الفريد للمصابيح والتي تمتد على عرض الواجهتين الأمامية والخلفية للمركبة.

وجهزت السيارة بعجلات كبيرة وعريضة لتكون ثابتة على السرعات العالية وتجتاز الطرق الوعرة، وحصلت المركبة على العديد من تقنيات الأمان إذ جهزت بكاميرات أمامية وخلفية وكاميرات على المرايا لرصد محيط هيكلها بالكامل، فضلا عن حساسات مسافات أمامية وخلفية، ووسادات أمان هوائية لحماية جميع الركاب أثناء الحوادث، وأنظمة للحفاظ على المسار على الطرقات السريعة، وأنظمة للتحكم بالفرامل أوتوماتيكيا في الحالات الطارئة.

ويتوقع أن تطرحها تويوتا بعدة أنواع من محركات البنزين الاقتصادية بسعة 1.2 و1.6 لتر، وأن تطلق منها نسخا بمحركات هجينة صديقة للبيئة تناسب معايير السوق الأوروبية الحالية. سيتم الكشف عن سيارة تويوتا «Aygo X» الجديدة في أوائل شهر نوفمبر.