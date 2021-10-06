محمدعبد الله وكيلا لوزارة التربية والتعليم في كفر الشيخ

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أصدر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا حمل رقم 149 في 6 أكتوبر 2021، بتكليف مدير عام الإدارة العامة للسكرتارية التنفيذية لمكتب الوزير، والمنتدب وكيلا لمديرية التربية والتعليم بالفيوم، محمد محمد عبدالله محمد، بتسيير مهام وظيفة مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، لمدة عام، أو لحين شغلها بالتعيين، أيهما أقرب، خلفا للدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، والتي أحيلت للمعاش، والمهندس محمد السبكي، مدير عام التعليم الفني الذي كلفه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، لتيسير الأعمال لحين تكليف وكيل وزارة جديد.