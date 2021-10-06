إزالة 9 حالات تعدٍ في حملات مكبرة برأس البر ودمياط والزرقا

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تابعت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، نتائج حملات الموجة 18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة، حيث أوضحت أن المحافظة حققت جهودًا ملموسة في هذا الملف بالتعاون مع الأجهزة المعنية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة.

وأشارت المحافظ في بيان، الأربعاء، إلى أن الأجهزة المختصة تمكنت خلال الحملات المُنفذة اليوم من إزالة 9 حالات تعدٍ على أملاك الدولة بمدينة رأس البر ومركز ومدينة دمياط وأيضاً بمدينة الزرقا بمساحة 552 م٢.

وأضافت محافظ دمياط أنه بلغ إجمالي عدد الحالات التي تمت إزالتها منذ إنطلاق الموجة 189 حالة، بمساحة إجمالية 23003 م٢، كما أوضحت أن المحافظة لن تتهاون مع أي تعديات وسيتم التعامل وبكل قوة مع المخالفين.