استعدادات للاستفادة من مزايا منطقة التجارة الحرة الإفريقية

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عقد البنك الإفريقى للتصدير والاستيراد «افريكسمبنك» مؤتمرا بالقاهرة تحت عنوان «تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر وإفريقيا فى إطار تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية»، ويعد هذا المؤتمر إحدى الفعاليات التى يعقدها البنك ضمن الاستعدادات الخاصة بإطلاق معرض التجارة الإفريقية البينية (IATF2021) والذى يعد أكبر تجمع إفريقى للشركات وأصحاب الأعمال والشركات الناشئة.

وقال البروفيسوربنديكت أوراما، رئيس مجلس إدارة البنك الإفريقى للتصدير والاستيراد Afreximbank: «تعتبر مصر واحدة من أكبر الاقتصادات فى قارة إفريقيا، وتقوم مصر بدور قيادى وحيوى لتعزيز التجارة والاستثمار بين البلدان الإفريقية.

وتعد مشاركة ومساهمة القطاع الخاص المصرى بكل قطاعاته عاملاً رئيسياً فى نجاح تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.

وفى سياق تنفيذ استراتيجية وخطط تنويع الصادرات، يستهدف البنك التوسع فى مصادر النمو والدخل بما يتجاوز السلع الأساسية وتطوير قطاعى التصنيع والسيارات، بالإضافة إلى قطاع التصميمات، ويعمل بنك Afreximbank على دعم المستثمرين وتشجيع عملية التصنيع والإنتاج وزيادة الصادرات من خلال تسهيل إنتاج السلع والخدمات ذات القيمة المضافة وتطوير قطاعات المنتجات والسلع الزراعية والتصنيع الخفيف والخدمات القابلة للتداول، مع توفير فرص وضمانات تداول السلع والخدمات المنتجة.

وقال بنديكت إن معرض التجارة البينية الإفريقية ٢٠٢١ سيكون فرصة كبيرة للشركات والتجار والمصنعين فى مختلف الدول الإفريقية للمشاركة، حيث يعمل المعرض كمنصة لتسهيل التجارة والتبادل السلعى بين دول القارة وإيجاد آلية متطورة لتبادل المعلومات حول فرص التجارة وعقد الصفقات والاتفاقيات التجارية، كما يشكل مركزا لالتقاء رجال الأعمال والمستثمرين من كافة أنحاء القارة.

وقال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام فى مصر، فى كلمته: «فى مصر وبالتحديد فى وزارة قطاع الأعمال العام نعمل على إعادة النظر ومراجعة خريطة الفروع الخارجية لشركات قطاع الأعمال للوصول إلى كبرى المراكز التجارية فى إفريقيا والعالم، ونسعى إلى تغطية المزيد من البلدان الإفريقية عبر عدد من المحاور الفعالة التى توفر مجموعة واسعة من الخدمات للمصدرين والتجار فى جميع أنحاء القارة.

وأضاف توفيق: لدينا نموذج عمل جديد لشركات قطاع الأعمال، فنحن نعتمد على التسويق والوساطة بدلاً من التجارة، بالإضافة إلى تقديم حزم متكاملة من الخدمات اللوجستية والتأمينية المجمعة بشكل متكامل للمصدرين، كما يعتبر العنصر البشرى عنصرا هاما فى نموذج العمل الجديد فى ظل الحرص على الاهتمام بالتنمية البشرية.

وأكد أن فروع شركات قطاع الأعمال المستهدفة فى الدول الإفريقية سيتولى العمل بها أبناء كل دولة لأننا نؤمن بأنهم يعرفون الكثير عن ممارسة الأعمال التجارية فى مجتمعاتهم. وستكون المهمة الرئيسية لمديرى الفروع هى تحديد شبكة من تجار الجملة والوكلاء فى المراكز والبلدان المحيطة.

وتابع الوزير: «نعتمد على التكنولوجيا المتقدمة والوسائل التكنولوجية الحديثة لإدارة الأعمال فى شركاتنا، وقمنا بإصدار كتالوج إلكترونى يتم تحديثه بشكل مستمر ويضم الكتالوج السلع والمنتجات المصرية القابلة للتصدير، إلى جانب عرض الاحتياجات من السلع والخدمات من الخارج، سواء من المواد الخام أو المنتجات شبه المصنعة، والتى يمكن تبادلها مع دول إفريقية أخرى وكذلك يستهدف الكتالوج مراكز التجارة العالمية.