ريال مدريد يسعى للتعاقد مع نجم «لايبزيج» الألمانى

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يسعى نادى ريال مدريد الإسبانى للحصول على خدمات الفرنسى كريستوفر نكونكو، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادى لايبزيج الألمانى، خلال الصيف المقبل. ويعد نكونكو من أفضل لاعبى الوسط فى البوندزليجا، حيث تطور مستواه بقوة بعد انتقاله للايبزيج، قادمًا من باريس سان جيرمان، مقابل 13 مليون يورو. وذكرت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية أن نادى ريال مدريد يراقب نكونكو بشدة هذا الموسم، على أمل التعاقد معه فى الميركاتو الصيفى المقبل.

وأوضحت أن بينى زهافى يتولى وكالة نكونكو، وهو نفس وكيل النمساوى ديفيد ألابا، مدافع ريال مدريد، المنتقل له هذا الصيف، قادمًا من بايرن ميونخ، مضيفة أن لايبزيج لن يتنازل عن نكونكو بأقل من 40 مليون يورو.

من جانبها، قالت صحيفة «ذا صن» إن تشيلسى ومانشستر سيتى دخلا مع ريال مدريد فى سباق التعاقد مع اللاعب الفرنسى، مؤكدة أن تشيلسى أجرى محادثات بالفعل مع نكونكو تمهيدًا للتعاقد معه فى الصيف المقبل. وأوضحت أن نكونكو لعب تحت قيادة توماس توخيل، المدير الفنى لتشيلسى، عندما كان مديرًا فنيًا لباريس سان جيرمان، قبل أن ينتقل للعب فى لايبزيج، عام 2019.

ويأمل توخيل فى إحضار نكونكو إلى ستامفورد بريدج بعد الطفرة الكبيرة فى مستواه بالبوندزليجا. والأمر نفسه بالنسبة لمانشستر سيتى، حيث قدم لاعب الوسط الفرنسى مستوى رائعًا أمام السيتى خلال الجولة الأولى لمرحلة المجموعات بدورى أبطال أوروبا، ونجح فى تسجيل ثلاثة أهداف (هاتريك)، فى خسارة فريقه بنتيجة 6-3.

وأشارت إلى أن نكونكو نال إعجاب بيب جوارديولا، المدير الفنى لمانشستر سيتى، الذى بدأ يضعه فى حساباته تمهيدًا لضمه فى الصيف. وعلى الرغم من البداية المتواضعة للايبزيج هذا الموسم إلا أن اللاعب صاحب الـ23 عامًا يقدم مستويات رائعة، حيث سجل 9 أهداف فى آخر 5 مباريات فى جميع المسابقات. وفى السياق ذاته، يُخطط ماركو أسينسيو، جناح ريال مدريد، للرحيل عن النادى فى الفترة المقبلة، ووفقًا لبرنامج «الشيرنجيتو» الإسبانى، فإنه إذا استمر وضع أسينسيو فى النادى الملكى كما هو على مقاعد البدلاء، فسيطلب اللاعب مغادرة النادى فى الميركاتو الشتوى المقبل. وشارك أسينسيو هذا الموسم فى 3 مباريات فقط مع ريال مدريد فى مختلف البطولات، بإجمالى 221 دقيقة، ورغم ذلك نجح فى إحراز ثلاثة أهداف. وينتهى عقد أسينسيو مع ريال مدريد فى صيف 2023، ما يعنى أن الموسم الحالى آخر فرصة لحصول الميرنجى على مقابل جيد إذا قرر الاستغناء عن اللاعب الإسبانى. ويواجه أسينسيو منافسة قوية للمشاركة أساسيًا من فينيسيوس جونيور ولوكاس فاسكيز ورودريجو جويس وإيدين هازارد.