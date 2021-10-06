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سوريا تبحث عن فك العقدة أمام كوريا الجنوبية بتصفيات المونديال

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سوريا تبحث عن فك العقدة أمام كوريا الجنوبية بتصفيات المونديال سوريا تبحث عن فك العقدة أمام كوريا الجنوبية بتصفيات المونديال

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تترقب الجماهير الرياضية فى سوريا مواجهة منتخبها الأول اليوم الخميس، أمام كوريا الجنوبية فى ثالث جولات الدور الثالث المؤهل لمونديال 2022، فى مباراة متوقع أن تكون من العيار الثقيل.

نتيجة التعادل لا تخدم تطلعات وطموحات المنتخبين، فالمنتخب السورى يحتل المركز الرابع بالمجموعة بنقطة وحيدة من التعادل أمام الإمارات، فيما خسر أمام إيران بهدف بالجولة الأولى، بدوره يحتل الكورى المركز الثانى برصيد 4 نقاط بفوزه على لبنان وتعادله مع أسود الرافدين.

المنتخب السورى بقيادة مدربه نزار المحروس، ما زال يحلم مع أنصاره بالوصول للمونديال لأول مرة فى تاريخه، ورغم التعثر فى أول جولتين، إلا أن نسور قاسيون يخططون للعودة لأجواء المنافسة، من بوابة الفوز على كوريا التى لم تظهر بالشكل المناسب أمام العراق ولبنان.

ويدرك المنتخب السورى صعوبة مهمته ولكنه أكد أنها ليست مستحيلة، خاصة مع عودة عمر السومة، وهو الهداف والقائد والخبير، فيما وعد عمر خربين بالتسجيل.

على الورق المنتخب الكورى هو الأفضل من حيث المهارات والسرعة وفارق الخبرة للاعبيه فمعظمهم محترف فى أوروبا، ورغم ذلك المنتخب السورى سيدخل المباراة بطموح الفوز، ليؤكد أن الحلم ما زال ممكناً.

المحروس لن يغامر بالهجوم من بداية المباراة، والتأمين الدفاعى سيكون التكتيك المناسب، مع الاعتماد على الهجوم السريع المرتد، بوجود لاعبين يمتلكون السرعة الكبيرة كمحمود المواس وعبدالرحمن الويس.

وتلقى المنتخب السورى ضربة موجعة، لم تكن بالحسبان، أقلقت وأربكت حسابات المحروس، وكانت بغياب محمد عثمان المحترف فى هولندا وإياز عثمان المحترف فى اليونان، وذلك بسبب خطأ إدارى، ليخسر نسور قاسيون أفضل لاعبيه وأكثرهم خبرة، ليتجه المحروس للتفكير بالبدلاء.

وستكون أهم أسلحة المنتخب السورى قوة مرماه مع إبراهيم عالمة، وتجانس خط الدفاع الذى بات أفضل بقيادة سعد أحمد، ومن المؤكد أن الهجوم سيكون بقيادة السومة وخربين، ومع وجود المواس والويس وفهد اليوسف وكامل حميشة فى الوسط، يخطط المنتخب السورى لقلب التوقعات التى رجحت فوز الكوريين لوجود الكثير من النجوم وفى مقدمتهم سون هيونح مين محترف توتنهام الإنجليزى، وهوانغ هى تشان لاعب وولفرهامبتون، وهوانغ إين بيوم لاعب روبين كازان الروسى وهوانغ وى جو محترف بوردو الفرنسى ولى جاى سونج محترف ماينز الألمانى وكيم مين جايى، نجم نادى فنربخشة التركى.

المصرى اليوم

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