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"شرطة جازان" تضبط مقيمًا بحوزته وعول وغزلان مهربة من خارج المملكة

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"شرطة جازان" تضبط مقيمًا بحوزته وعول وغزلان مهربة من خارج المملكة "شرطة جازان" تضبط مقيمًا بحوزته وعول وغزلان مهربة من خارج المملكة
جرى استكمال الإجراءات النظامية وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف حكمي، بأنّ مركز الضبط الأمني بمحافظة الدائر، ألقى القبض على مقيم من الجنسية اليمنية في العقد الثالث من العمر، ضبط بحوزته وعول وغزلان مهربة من خارج المملكة، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

وأهاب المتحدث الإعلامي بالجميع الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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