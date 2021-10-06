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رئيس جامعة قناة السويس: مركز الخدمة العامة بشرم الشيخ مصدر ربحية واستثمار

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رئيس جامعة قناة السويس: مركز الخدمة العامة بشرم الشيخ مصدر ربحية واستثمار رئيس جامعة قناة السويس: مركز الخدمة العامة بشرم الشيخ مصدر ربحية واستثمار

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أكد الدكتور أحمد زكي، رئيس جامعة قناة السويس، أن مركز الخدمة العامة بشرم الشيخ مكان إيرادي في المقام الأول، وأحد مصادر التمويل المهمّة لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بصفه خاصة وللجامعة بصفة عامة، مشيرًا إلى أن مدينة شرم الشيخ تتمتع بمقومات لإنجاح أي مشروع، ما يزيد من أهمية المركز.

جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم الأربعاء الموافق السادس من أكتوبر بالعاملين بمركز الخدمة العامة بشرم الشيخ، حيث أشار إلى أن هذا المركز تم إنشاؤه منذ أكثر من 20 سنة بجهود كبيرة، مؤكدًا حرص الجامعة على المحافظة والاستفادة القصوى من استثمارتنا الغالية على تلك البقعة الغالية من وطننا.

ووجه زكي بأن المركز يعد مصدر للربحية والاستثمار وخطوه نحو تحقيق إيرادات استثمارية في الفترة المقبلة، ما يتطلب حوكمة النظم المحاسبية في المركز لرفع الحصيلة الإيرادية مع تطبيق نظام محاسبى متطور.

وأعلن رئيس الجامعة عن تحويل حجز النزلاء إلى الحجز الإلكتروني، وذلك في إطار خطة التحول الرقمي التي شمل المركز كله موجها بضرورة تقييم إداء العاملين والاداريين بالمركز سواء الأداء الإدارى أو الفني أو المالي مع التحديد الدقيق لكافة الاحتياجات من الصيانة الشاملة لرفع الكفاءة.

وتابع زكى أن تطبيق نظام المسأله المحاسبية والاعتماد على الشفافية ومبدأ الثواب والعقاب يعد فلسفه المرحلة القادمة بهدف رفع الإيرادات، موضحًا أن المركز ستشهد استعدادات وأعمال التطوير بنظم العمل وتطبيق آلية التخصص وتقسيم العمل في ظل نظام محاسبي متطور.

ويقام مركز الخدمة العامة بشرم الشيخ على مساحة 10 آلاف متر مربع ويضم مبنى إداري يتكون من طابقين الأول مكاتب إدارية وثلاث غرف ومخازن، الدور الثالث يتكون من قاعة رئيسية للمؤتمرات تسع 80 فردًا، مجهزة بأحدث الاجهزه الصوتيه والمرئية، بالإضافة إلى 3 قاعات للبريك ومطعم، كما يضم المركز 6 شقق و20 شاليه كاملة التجهيزات.

المصرى اليوم

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