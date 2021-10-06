أخبار عاجلة

وزير الاستثمار: 6.4 تريليون ريال مستهدف الناتج المحلي للمملكة -
28 % نمواً في أعداد الأسر التي سكنت منازلها بنسبة تمكين 92 % خلال الربع الثاني -
أمانة العاصمة المقدّسة تنفّذ 237 جولة لإزالة التشوّهات البصرية -
شاهد.. إنقاذ مصري حاول الانتحار من جسر جابر الأحمد بالكويت -
«البيطريين» تجتمع لوضع آليات الحفاظ على أصول النقابة -
ضبط كمية من مخدر الحشيش وسلاح نارى بحوزة عاطل بالمعصرة -
مترو الأنفاق يفتتح منفذ جديد للاشتراكات في جامعة حلوان -
«خارجية الشيوخ»: قمة «فيشجراد» نجاح جديد فى ملف العلاقات الخارجية -
إزالة 144 حالة تعد على أملاك الدولة ضمن المرحلة الثانية لإزالة التعديات -
إعتباراً من أول نوفمبر ..«الداخلية»: سحب رخص القيادة والتسيير لعدم تركيب الملصق الإلكترونى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

بورسعيد تحتفل بالذكرى الـ48 لانتصارات أكتوبر (صور)

Print
بورسعيد تحتفل بالذكرى الـ48 لانتصارات أكتوبر (صور) بورسعيد تحتفل بالذكرى الـ48 لانتصارات أكتوبر (صور)

اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت، الأربعاء، فعاليات مسيرة المشي التي نظمتها مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد والعميد نعمان على نعمان رئيس حي الشرق وعبدالفتاح حافظ مدير عام المديرية، وانطلقت المسيرة من ميدان المنشية وحتى حديقة فريال

اطلق وزير الشباب والرياضة شارة البدء عبر الفيديو كونفرانس لانطلاق المسيرة في جميع محافظات الجمهورية، بمشاركة عدد من الأجهزة التنفيذية والقيادات الشبابية، في ٱطار الاحتفال بنصر أكتوبر العظيم.

بورسعيد تحتفل بذكري نصر أكتوبر المجيد
بورسعيد تحتفل بذكري نصر أكتوبر المجيد

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«البيطريين» تجتمع لوضع آليات الحفاظ على أصول النقابة

«البيطريين» تجتمع لوضع آليات الحفاظ على أصول النقابة

ضبط كمية من مخدر الحشيش وسلاح نارى بحوزة عاطل بالمعصرة

ضبط كمية من مخدر الحشيش وسلاح نارى بحوزة عاطل بالمعصرة

مترو الأنفاق يفتتح منفذ جديد للاشتراكات في جامعة حلوان

مترو الأنفاق يفتتح منفذ جديد للاشتراكات في جامعة حلوان

«خارجية الشيوخ»: قمة «فيشجراد» نجاح جديد فى ملف العلاقات الخارجية

«خارجية الشيوخ»: قمة «فيشجراد» نجاح جديد فى ملف العلاقات الخارجية