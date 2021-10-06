بورسعيد تحتفل بالذكرى الـ48 لانتصارات أكتوبر (صور)

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انطلقت، الأربعاء، فعاليات مسيرة المشي التي نظمتها مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد والعميد نعمان على نعمان رئيس حي الشرق وعبدالفتاح حافظ مدير عام المديرية، وانطلقت المسيرة من ميدان المنشية وحتى حديقة فريال

اطلق وزير الشباب والرياضة شارة البدء عبر الفيديو كونفرانس لانطلاق المسيرة في جميع محافظات الجمهورية، بمشاركة عدد من الأجهزة التنفيذية والقيادات الشبابية، في ٱطار الاحتفال بنصر أكتوبر العظيم.

بورسعيد تحتفل بذكري نصر أكتوبر المجيد