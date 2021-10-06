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أستاذ علوم سياسية عن إشادة بسمير فرج: رُقي إنساني

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أستاذ علوم سياسية عن إشادة السيسي بسمير فرج: رُقي إنساني أستاذ علوم سياسية عن إشادة بسمير فرج: رُقي إنساني

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أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، أن الرئيس السادات سبق عصره برؤيته الاستشرافية بعقد مبادرة السلام.

وقال فهمي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، الأربعاء، إن «الرئيس السادات كان يرغب في حضور الجانب الفلسطيني مفاوضات مينا هاوس بعد حرب أكتوبر»، مشيرا إلى أن الفلسطينيين اعترفوا بأنهم لم يقرؤوا حتى مبادرة السلام.

وتابع «الجانب الفلسطيني كان سيجني ثمارا كثيرة، لو وقع على اتفاقية كامب ديفيد، كما أراد الرئيس الراحل السادات»، معربا عن أمنيته أن تدرس الأطراف العربية التجربة المصرية لتستفيد منها.

وأشار فهمي إلى أن الرئيس يؤكد دائما ثبات الموقف المصري من خيار حل الدولتين، مشيدا بحرص الرئيس السيسي على الاعتراف بفضل الزعماء السابقين كالرئيسين السادات وعبدالناصر.

وحول إشادة الرئيس السيسي باللواء سمير فرج، مدير الشؤون المعنوية الأسبق، قال فهمي «رقي إنساني نتعلمه من قادتنا في القوات المسلحة»، متابعا «رسائل الرئيس السيسي خلال الندوة التثقيفية تُدرّس».

المصرى اليوم

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