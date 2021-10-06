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«المهن التمثيلية» تهنئ بالذكرى الـ48 لانتصارات أكتوبر

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«المهن التمثيلية» تهنئ السيسي بالذكرى الـ48 لانتصارات أكتوبر «المهن التمثيلية» تهنئ بالذكرى الـ48 لانتصارات أكتوبر

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هنأت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور والفنان أشرف زكي، الرئيس عبدالفتاح بمناسبة الذكرى الـ48 لانتصارات أكتوبر المجيد.

وقالت النقابة في بيان، الأربعاء، إنه «تتقدم نقابة المهن التمثيلية وجموع فناني لفخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية مصر العربية والقائد الأعلي للقوات المسلحة، بخالص التهاني بمناسبة ذكري انتصارات أكتوبر المجيدة، والتي سطرت خلالها القوات المسلحة بكافة أسلحتها تاريخا مجيدا بدماء وشجاعة رجالها».

وأضاف: «وسجلت في صفحات التاريخ أيام فخر وعزة لكل المصريين، وأكدت على عزم المصريين وقدرتهم على الانتصار والعمل حفظ الله مصر، عزيزة أبية، وصان أرضها حرة كريمة ووفق أهلها قيادة وشعبا إلى سبل التقدم والرخاء، تحيا مصر».

المصرى اليوم

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