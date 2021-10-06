مسيرة شبابية في كفر الشيخ احتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر

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انطلقت مسيرة من أمام ديوان محافظة كفر الشيخ، قادها عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، وعزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، ضمن احتفالات مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ بالذكرى 48 لانتصارات اكتوبر، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وبحسب بيان، الأربعاء، انطلقت المسيرة وقت انطلاق المسيرات التي نظمتها وزارة الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية وتم بثها عبر الفيديو كونفرانس، جاء ذلك بمشاركة 500 شاب من أعضاء الفرق الكشفية حاملين الأعلام والفرق الرياضية المختلفة من جميع مراكز شباب المحافظة احتفاء بذكرى نصر أكتوبر العظيم، وبمشاركة تنظيمية من أعضاء الفرق التطوعية، فريق YLY كفر الشيخ وفريق مراكز شباب مصر وسفراء مشواري بإشراف عبدالمنعم الكناني ،وكيل المديرية للشباب، ومصطفى غريب وكيل المديرية للرياضة، تنفيذ الدكتور محمد غازي، مدير إدارة التنمية الرياضية، وفريق عمل الإدارة بالمديرية، والدكتور جمال الشهاوي، مدير إدارة الأداء الرياضي، وفريق عمل الإدارة، وصبحى عبدالعزيز، مدير إدارة الشباب، وفريق عمل الإدارة بحضور جميع مديري الإدارات الفرعية وقادة الفرق الكشفية والفرق الرياضية.

كما تابع البث المباشر عبر الفيديو كونفرانس عبر تطبيق«تيمز»حسن الدسوقي، مدير المكتب الفني، وشريف السواق، مسؤول مركز المعلومات، وياسر شلبي، مسؤول مركز المعلومات، وتابع البث المباشر عبر زووم، وعلى صفحات التواصل الاجتماعي، رشا محيى الدين، مدير العلاقات العامة والإعلام بالمديرية.

كفرالشيخ