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نجوم الكرة المصرية في حرب أكتوبر .. كيف ساهم في شهر الانتصارات؟

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نجوم الكرة المصرية في حرب أكتوبر .. كيف ساهم الزمالك في شهر الانتصارات؟ نجوم الكرة المصرية في حرب أكتوبر .. كيف ساهم في شهر الانتصارات؟

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يواصل المصري اليوم الاحتفال بذكزي نصر السادس من أكتوبر عام ١٩٧٣ رياضيًا، بسرد دور القوي الناعمة المصرية وفي مقدمتها أندية كرة القدم خاصة الأهلي والزمالك.

ويمكنكم متابعة الحلقة الأولى: نجوم الكرة المصرية في حرب أكتوبر.. كيف ساهم الأهلي في شهر الانتصارات؟

ويمتلك نادي شعبية جازفة وحضور كبير في عالم الرياضة المصرية منذ تأسيسه عام ١٩١١، وهو ما جعله مؤهلًا للقيام بأدوار وطنية في المراحل التاريخية للشعب المصري.

دونت إدارة القلعة البيضاء بقيادة محمد حلمي زامورا، موقفًا تاريخيَا في أعقاب حرب ٧ يونيو ١٩٦٧ حيث قامت باستضافة فريق الإسماعيلي داخل ميت عقبه.

ووفرت لقائمة الدارويش الاستقرار مع تذليل كافة العقبات، وهو ما انعكس إيجابيَا على مسيرة الأصفر في الأعوام التالية التي شهدت التتويج الأفريقي الأول للأندية المصرية.

وقام عدد من رموز نادي الزمالك بأدوار عسكرية خلال إنتصار السادس من أكتوبر عام ١٩٧٣،ونستعرض أبرزهم في التقرير التالي.
حمادة إمام
عمل حمادة زمام، أحد رموز نادي الزمالك، كضابط في القوات المسلحة عقب تخرجه من الكلية الحربية.
وواصل إمام مسيرته المشرفة بالزي العسكري حتي حرب أكتوبر، قبل أن يُنهي رسالته الوطنية برتبة عقيد.

صبري سراج
جمع صبري سراج بين التميز العسكري والتفوق الرياضي، حيث وصل إلى رتبة لواء، كما حصد مقعد نائب رئيس نادي الزمالك بعد مسيرة رائعه كلاعب في الفريق الأول لكرة اليد.

وتخرج سراج من الكلية الحربية دفعة ٥٩ والتي كان من بينها الشهيد البطل عبدالمنعم رياض، وأظهر نجم الزمالك بطولات عديدة في أرض المعركة وفقد ذراعه.

محمد عبد العزيز قابيل
كان محمد عبد العزبز قابيل أحد لاعبي فريق كرك القدم بنادي الزمالك خلال فترة الخمسينيات قبل أن ينتقل لتأدية دوره الوطني في الجيش المصري حتي تحقيق إنتصار أكتوبر.

وترقي قابيل حتى وصل إلى رتبة لواء قبل أن يشغل منصب قائد المنطقة الغربية العسكرية ثم عميد الملحقين العسكريين في العالم.
وواصل المحارب الكبير، دوره تجاه ناديه بالتواجد في المناصب الإدارية كوكيلًا للنادي ثم نائبًا لرئيس اتحاد الكرة.

المصرى اليوم

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