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المقاصة يتعاقد مع لاعب الإسماعيلي

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مصر المقاصة يتعاقد مع لاعب الإسماعيلي المقاصة يتعاقد مع لاعب الإسماعيلي

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نجح مسؤولو نادي المقاصة، في التعاقد رسميا مع محمد الضرف، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتعاقد المقاصة مع محمد الضرف، لمدة ثلاثة سنوات مقبلة، في صفقة انتقال حر، وقام اللاعب بالتوقيع على عقود انضمامه للنادي الفيومي في حضور وليد هويدي، المشرف العام على فريق الكرة وعبدالله عبد الهادي وكيل أعماله.


ودعم المقاصة صفوفه خلال الميركاتو الصيفي بأكثر من لاعب على رأسهم محمود حمدي ومحمد عادل وعلي فتحي وسيرجي ايريك وجون ايفيري وكريم عبد النبى وأحمد عقل وإسلام زيادة وأحمد منعم مدافع وأحمد حلاوة بالاضافة الى أحمد طارق ورمضان مصطفى حارسي فريق الشباب بالأهلي ومحمد مجدي، حارس الاسماعيلي.

المصرى اليوم

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