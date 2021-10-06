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أحمد مرتضي منصور يوجه رسالة للاعبي يد بعد الهزيمة من برشلونة

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أحمد مرتضي منصور يوجه رسالة للاعبي يد الزمالك بعد الهزيمة من برشلونة أحمد مرتضي منصور يوجه رسالة للاعبي يد بعد الهزيمة من برشلونة

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وجه أحمد مرتضي منصور عضو مجلس ادارة نادي السابق رسالة إلي لاعبي الفريق الاول لكرة اليد بعد هزيمتهم في أولي مبارياتهم في للأندية امام بطل العالم برشلونة بنتيجة ٣٦-٣٢

وكتب احمد مرتضي منصور علي صفحته على فيس بوك :"‏الحمد لله فريق محترم يشرف شكراً رجاله يد الزمالك "

ويقود الفريق الإسباني أوليفر روي مديرا فنيا، وحمادة الروبي مدربا، وحمادة عبد الباري مديرا إداريا، وماريو مدربا للأحمال، وعمرو علي رئيسا للجهاز الطبي، وماركو إخصائي العلاج الطبيعي، ومصطفى السني مدلكا.

المصرى اليوم

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