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وزير الرياضة يهنئ سمر حمزة ببرونزية بطولة العالم للمصارعة

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وزير الرياضة يهنئ سمر حمزة ببرونزية بطولة العالم للمصارعة وزير الرياضة يهنئ سمر حمزة ببرونزية بطولة العالم للمصارعة

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هنأ الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة لاعبة المصرى سمر حمزة بفوزها بالميدالية البرونزية خلال منفاسات بطولة العالم للمصارعة والمقامة بدولة النرويج خلال الفترة من 2 حتى 10 أكتوبر الجارى وذلك بعد فوزها على بطلة الهند بنتيجة 2-1 .


وأعرب وزير الشباب والرياضة عن سعادته بالإنجاز الكبير التاريخي الذى حققته لاعبة المنتخب المصرى في ضوء تتويجها بأول ميدالية مصرية في بطولة العالم للمصارعة منذ أكثر من 15 عام على آخر ميدالية في عام 2006 فضلاً عن أنها تمثل أول مشاركة رسمية دولية للاعبة المنتخب المصرى بعد دورة الألعاب الأوليمبية، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة والتي تعد بداية الاستعدادات الخاصة بدورة الألعاب الأوليمبية باريس 2024 سوف تشهد تكثيف لمشاركة المنتخبات المصرية في مختلف اللعبات في جميع البطولات والمنافسات العالمية لمختلف الأعمار السنية للمنتخبات المصرية.

المصرى اليوم

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