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جوتيريش يعين دبلوماسيا إيطاليا مبعوثا أمميا خاصا بملف الصحراء

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جوتيريش يعين دبلوماسيا إيطاليا مبعوثا أمميا خاصا بملف الصحراء جوتيريش يعين دبلوماسيا إيطاليا مبعوثا أمميا خاصا بملف الصحراء

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عين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الدبلوماسي الإيطالي ستافان دي ميستورا مبعوثا شخصيا له خاصا بلمف الصحراء ليحل مكان هورست كوهلر الذي استقال منذ أكثر من عامين.

وتختلف مهام الممثل الأممي الخاص عن المبعوث الخاص، حيث يركز الأول بشكل أكبر على إدارة عمل البعثة الأممية، بينما ينصب عمل الثاني على المفاوضات بين طرفي النزاع والبحث عن حلول له.

ومنذ العام 1975 يستمر النزاع بين المغرب وجبهة «البوليساريو» حول إقليم الصحراء، إذ اندلع بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة، وتحولت القضية إلى مواجهة مسلحة استمرت حتى 1991، وتوقفت بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار اعتبر الكركرات منطقة منزوعة السلاح.

وتصر الرباط على أحقيتها في إقليم الصحراء وتقترح حكما ذاتيا موسعا تحت سيادتها، فيما تطالب «البوليساريو» باستفتاء لتقرير مصير الإقليم، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تؤوي لاجئين من الإقليم.

المصرى اليوم

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