تحذيرات من مسلسل «لعبة الحبار» ..وآيتن عامر : «الدنيا مقلوبة بسببه»

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بعد تحقيقه نجاحا وانتشارا واسعا عالميا وفي مصر خاصة بين أوساط الشباب والمراهقين توالت تحذيرات عن مسلسل squid games أو الذي عرف عربيا باسم «لعبة الحبار» الذي بدأ عرضه مؤخرا عبر منصة نيتفليكس.

مسلسل لعبة الحبار - صورة أرشيفية

ونشرت الفنانة أيتن عامر عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك وصول تحذيرات لها من قبل مدرسة أبناءها بسبب المسلسل أو متابعته عبر المنصة وكتبت: «المدرسة باعتين email بيحذروا فيه من مسلسل squid games وبيقولوا أنه مشاهدته خطر على الأولاد وبيطلبوا مساعدة الأهالى في السيطرة على الموضوع لأن الفكرة بتاعة اللعبة اللى في المسلسل ابتدت تنتشر وقت البريك والولاد بيلعبوها..المسلسل الظاهر انه عنيف فعلا لأن الدنيا مقلوبة بسببه«.

تحذير أيتن عامر

المسلسل الكوري الجنوبي الذي تقوم فكرته على قتل الخاسرين داخل لعبة يفترض أنه يعرض وفقا للتصنيف العمري +18 إلا أن ذلك لم يمنع من انتشار تحذيرات من خطورته على المراهقين أيضا وليس الأطفال فقط.

المسلسل بدأ عرض حلقاته على منصة نتفليكس وتصدر تريند جوجل، وهو ما شجع الشركة المنتجة له لإعلان التحضير لموسم ثان من العمل.

مسلسل لعبة الحبار - صورة أرشيفية

وتدور أحداث مسلسل Squid Game المكون من 9 حلقات حول مجموعة من الأشخاص يشاركون في سلسلة من الألعاب المميتة للفوز بجائزة مالية قدرها 45.6 مليار وون (38.5 مليون دولار أمريكي).

مسلسل لعبة الحبار - صورة أرشيفية

ويستعرض المسلسل في أحداثه المجتمع غير العادل الذي يحصل فيه الفائز على كل شيء مع انتشار الخداع والعنف.

مسلسل لعبة الحبار - صورة أرشيفية

وحقق مسلسل «لعبة الحبار» إنجازًا جديدًا بتصدره المركز الأول داخل الولايات المتحدة الامريكية كأول عمل درامي كوري جنوبي تمت مشاهدته خلال الأيام الماضية، لترتفع أسهم الشركة المنتجة للمسلسل بأكثر من 70% خلال جلسات التداول الماضية، وذلك بعد ارتفاع نسب مشاهدة المسلسل الذي يلعب بطولته لي جونج جاي، بارك هاي سو، واي هاي جون، أوه يونج سو، هيون جونج، ومن تأليف وإخراج هوانج دونج هيوك.

مسلسل لعبة الحبار - صورة أرشيفية

وعلق الناقد الفني الكوري الجنوبي «جونج دوك هيون» لصحيفة «كوريا توداي»، إن المسلسل يستخدم الألعاب كموضوع، لكنه يدرس المجتمع والرأسمالية من خلال تلك الألعاب.

وتابع أنه «كان السبب وراء بقاء الشخصية (كي-هون) التي قام بتجسيدها الممثل (لي جونج جيه) على قيد الحياة ليس أنه اتخذ قرارات بنية حسنة، بل لسبب حسن حظه، وهذا هو واقعنا».

مسلسل لعبة الحبار - صورة أرشيفية

وأضاف جونج: «القواعد بسيطة في مجتمعنا، وهناك رابحون وخاسرون.. لكن المشكلة ليست فيمن يربح أو يخسر، إنها البيئة التي يحصل فيها الفائز على كل شيء، ويبقى الخاسر بلا شيء».

الفنانة أيتن عامر - صورة أرشيفية

يذكر أن مسلسل «لعبة الحبار» بدأ تصويره عام 2019، لكن بسبب انتشار فيروس كورونا تم إيقاف التصوير واستكمل مجددًا في مطلع هذا العام، وكان في البداية يحمل اسم «الجولة السادسة» وتم تغييره إلى «لعبة الحبار».