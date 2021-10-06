إصابة 12 فتاة بتسمم غذائي في قنا

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أصيبت 12 فتاة من أسرة واحدة بينهن 8 أطفال، الأربعاء، بحالة تسمم غذائي إثر تناولهم «ترمس» بقرية أبنود التابعة لدائرة مركز قنا.

اسعاف - صورة أرشيفية

وتلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغًا بإصابة 12 فتاة بحافة تسمم غذائي أثر تناولهم الترمس بقرية أبنود بدائرة مركز قنا.

وتبين إصابة كل من نجلاء أبوالقاسم يوسف 20 سنة، ودعاء على يوسف، 11 سنة، ومنى مصطفى حسن، 35 سنة، وأمنة أبوالوفا على، 30 سنة، وحنين شرقاوي مصطفى، 9أعوام، وشقيقتها أمينة شرقاوي، 7 أعوام، وفرحة عماد مصطفى أبوالوفا، 10 أعوام، وأماني مصطفى أبوالوفا، 5 أعوام، وياسمين على يوسف، 6 أعوام، وهبة عماد مصطفى، عامين، وإيمان على يوسف، 16 سنة، وهند على محمد، 28 سنة، فتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة، وجار تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.