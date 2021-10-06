وزير الرياضة يبحث مع المقاولون العرب سبل التعاون المشترك

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

ألتقي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي ، اليوم ، مجموعة عمل من شركة المقاولون العرب ؛ لبحث أوجه التعاون المشترك بين الشركة والوزارة ، بحضور لواء دكتور محمد مندور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والوفد المرافق له ولفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة .



استمع وزير الشباب والرياضة لشرح ونبذة تعريفية من مسئولو شركة المقاولون العرب لإدارة المرافق وسابقة الأعمال وشركاء النجاح .

تناول اللقاء ، مناقشة أوجه التعاون المشترك والشراكة بين وزارة الشباب والرياضة وشركة مدن وشركة المقاولون العرب لإدارة المرافق ، وذلك للقيام بأعمال إدارة المرافق والتشغيل والصيانة وإدارة الأصول لمشروعات وزارة الشباب والرياضة ، بالإضافة إلى مناقشة أعمال تقييم إدارة المرافق لمشروعات نادي النادي وسيتي كلوب التابعة للوزارة ، ومناقشة مقترح إعداد مذكرة تفاهم بين الطرفين لتوثيق أهداف التعاون الاستراتيجي بينهما .

وفي هذا الإطار ، أكد الدكتور أشرف صبحي أهمية الشراكة والتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص انطلاقاً من مسئوليتها المجتمعية، وفي ضوء مواجهة التحديات التي تواجه البلاد، مشيراً إلى تنفيذ برامج مشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص، وفق مبادئ النزاهة والشفافية، وبما يعود بالنفع على المجتمع.

وأضاف وزير الشباب والرياضة أن ذلك يأتي في إطار التعاون المثمر بين وزارة الشباب والرياضة وكافة المؤسسات الحكومية والخاصة ، وبخاصة شركة المقاولون العرب الرائدة في مجال المقاولات بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا والشريك الرئيسي في تنفيذ العديد من المشروعات القومية العملاقة خلال الأونة الأخيرة.