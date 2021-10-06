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المدير الإقليمي للوكالة الفرنسية للتنمية: مد مظلة «الصحى الشامل» إلى ٦ محافظات (صور)

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المدير الإقليمي للوكالة الفرنسية للتنمية: مد مظلة «الصحى الشامل» إلى ٦ محافظات (صور) المدير الإقليمي للوكالة الفرنسية للتنمية: مد مظلة «الصحى الشامل» إلى ٦ محافظات (صور)

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قال الدكتورفابيو جرازي، المديرالإقليمي للوكالة الفرنسية للتنمية في ، إنه من خلال التمويلات التنموية المتعلقة بإصلاح نظام الحماية الاجتماعية والحوكمة في مصر، تستهدف الوكالة الفرنسية للتنمية دعم المصرية في تحقيق نتائج طموحة للغاية من منظورالإدماج الاجتماعي من خلال مد تغطية نظام التأمين الصحي الشامل في ٦ محافظات، وتحقيق الاستدامة المالية للمبادرات الإصلاحية.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع، الأربعاء، بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي؛ لإطلاق مشروعات التعاون بين وزارة المالية وشركاء التنمية الدوليين «البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية وهيئة التعاون الدولي اليابانية ومنظمة الصحة العالمية»؛ بهدف تدشين الدعم المالي والفني لمنظومة التأمين الصحي الشامل مع شركاء التنمية لمصر بما يقرب من مليار دولار، ومن المتوقع إتاحة وبدء السحب من إجمالي ما يقرب من ٤٠٢ مليون دولار خلال الشهور القليلة المقبلة.

وأضاف «جرازي» أن برنامج المساعدة الفنية المُقدم من الوكالة الفرنسية للتنمية يتكامل بشكل كبير مع برنامج الوكالة للدعم المالي المُصمم خصيصًا لمساعدة الكيانات المسئولة عن تنفيذ الإصلاح.

وأشار إلى أن الزيارة الميدانية التي شاركت فيها الوكالة الفرنسية للتنمية الأسبوع الماضي إلى محافظة بورسعيد أتاحت الفرصة لمشاهدة التقدم الملحوظ الذي أحرزه فريق وحدة العدالة الاقتصادية بوزارة المالية برعاية كريمة من الدكتور محمد معيط وزير المالية في دفع أجندة الإصلاح.

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المصرى اليوم

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