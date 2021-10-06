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«الصحة العالمية»: نثمّن جهود المصرية في توفير رعاية صحية شاملة للمواطنين

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«الصحة العالمية»: نثمّن جهود الحكومة المصرية في توفير رعاية صحية شاملة للمواطنين «الصحة العالمية»: نثمّن جهود المصرية في توفير رعاية صحية شاملة للمواطنين

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قالت الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية في ، إنه بالنيابة عن منظمة الصحة العالمية، نشيد بجهود المصرية الرامية لتوفيررعاية صحية شاملة لجميع المواطنين، ومازلنا ملتزمين بدعم سعي مصرلتحقيق التغطية الصحية الشاملة باعتباره محور جميع أهداف التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع، الأربعاء، بحضور وزيرى المالية الدكتور محمد معيط، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي؛ لإطلاق مشروعات التعاون بين وزارة المالية وشركاء التنمية الدوليين «البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية وهيئة التعاون الدولي اليابانية ومنظمة الصحة العالمية»؛ بهدف تدشين الدعم المالي والفني لمنظومة التأمين الصحي الشامل مع شركاء التنمية لمصربما يقرب من ملياردولار، ومن المتوقع إتاحة وبدء السحب من إجمالي ما يقرب من ٤٠٢ مليون دولار خلال الشهورالقليلة المقبلة.

وأكدت «القصير» أن قانون التأمين الصحي الشامل يحفز التقدم الكبير نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة في مصر، من خلال حماية صحة كل المصريين عبر توفير خدمات صحية عالية الجودة.

وأشارت إلى أن عملية التنفيذ التدريجي لمنظومة التأمين الصحي الشامل استثمار يستلزم تحولاً مؤسسيًا كبيرًا ويتطلب تنسيقًا فعالاً مستدامًا بين جميع أصحاب المصلحة الوطنيين والإقليميين والدوليين، بما في ذلك المجتمع المدني والقطاع الخاص وشركاء التنمية.

المصرى اليوم

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