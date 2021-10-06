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الإفتاء: الأحاديث الواردة في فضل الجيش المصري صحيحة.. ولا عبرة بمن يطعن فيها

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الإفتاء: الأحاديث الواردة في فضل الجيش المصري صحيحة.. ولا عبرة بمن يطعن فيها الإفتاء: الأحاديث الواردة في فضل الجيش المصري صحيحة.. ولا عبرة بمن يطعن فيها

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هنأ الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الرئيس عبد الفتاح والجيش المصري والشعب المصري بمناسبة الذكرى الـ 48 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، والمذاع على قناة صدى البلد، إن الأحاديث الواردة عن فضل الجيش المصري صحيحة ولا عبرة بمن يطعن فيها.

وأوضح أن الأحاديث عن فضل الجيش المصري صحيحة، مشيرًا إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعمرو بن العاص، (جنود من أفضل جنود الأرض).

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن أبناء مصر خير أجناد الأرض حتى يوم القيامة ومن وراء هؤلاء الأجناد شعب متلاحم وأسر متلاحمة.

المصرى اليوم

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