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نقل 340 ألف برميل من النفط العراقي إلى الأردن

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نقل 340 ألف برميل من النفط العراقي إلى الأردن نقل 340 ألف برميل من النفط العراقي إلى الأردن

جى بي سي نيوز  :- أكد نائب نقيب أصحاب الشاحنات نائل الذيابات نقل 340 ألف برميل من النفط العراقي إلى الأردن، منذ بدء عملية النقل مطلع أيلول الحالي.

وقال : إن التعاون العراقي والأردني أفضى إلى سلاسة عملية النقل من بيجي في العراق إلى مصفاة البترول في الزرقاء.

وأشار إلى اجتماع خلال الأسبوع الحالي للنقابة مع وزارة النقل لتنفيذ الوعود الحكومية بحل المشاكل التي تواجه حركة الشحن وناقلي النفط على الحدود الأردنية العراقية.

وبين أن النقابة تواصلت مع لحل مشكلتي ارتفاع كلفة فحص (بي سي آر) للكشف عن كورونا على السائقين، وتكدس الصهاريج على الحدود في منطقة محصورة أثناء انتظار صدور نتائج الفحوصات والتي تصل إلى 4 ساعات.

واقترحت النقابة لحل المشكلتين اعتماد الشهادة الدولية بأخذ جرعتي اللقاح لسائقي الصهاريج العراقية، أو تطعيم السائقين العراقيين على الحدود بجرعة معززة،وفق هلا اخبار .

وكان الذيابات صرح في وقت سابق بأن الناقلين يواجهون عراقيل تتمثل بارتفاع كلفة فحص (بي سي آر) للكشف عن كورونا إلى 45 دينارا، ما يؤثر على تكاليف النقل للشاحنات الأردنية والعراقية، مطالبا بتخفيض قيمة الفحص أو التعاقد مع مختبرات تأخذ كلفة أقل أسوة بالمختبرات داخل الأردن والتي تجري الفحص مقابل 10 دنانير فقط.

كما يواجه الناقلون مشكلة تكدس صهاريجهم على الحدود في منطقة محصورة أثناء انتظار صدور نتائج الفحوصات والتي تصل إلى 4 ساعات، وفق قول الذيابات لهلا أخبار، ما يجعل ساحة الانتظار تحوي قرابة 70 صهريجا في ذات الوقت، داعيا إلى ضرورة تسريع صدور نتائج الفحوصات.

وقال إن التكدس في الساحة لانتظار صدور نتائج الفحوصات يرفع من خطورة حدوث حريق كون الصهاريج محملة بمواد نفطية خطرة وسريعة الاشتعال، مستشهدا بحريق هائل طال صهريجين عام 2010 على الحدود الأردنية العراقية.

جي بي سي نيوز

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