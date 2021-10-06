أخبار عاجلة

أمانة العاصمة المقدّسة تنفّذ 237 جولة لإزالة التشوّهات البصرية -
شاهد.. إنقاذ مصري حاول الانتحار من جسر جابر الأحمد بالكويت -
لمدة شهر آخر.. كوريا الجنوبية تعلن تمديد القيود على السفر للخارج -
"الأمن السيبراني" يُصدر تحذيراً عالي الخطورة بخصوص تحديث Microsoft -
اليابان تُدين الهجوم الإرهابي بطائرتين مسيرتين مفخختين على مطار الملك عبدالله بجازان -
أمل جديد.. تجربة لعلاج سرطان الثدي المستعصي -
بعد تفعيل مواقف الـ5.. "سبق" توثق امتثال أصحاب الشاحنات بالوقوف بحجز "شرائع مكة" -
نور علي: تتويج سلة الأهلى ببطولة المنطقة جاء عن جدارة واستحقاق -
رونالدو يطير إلى المغرب بصحبة صديقته جورجينا .. تعرف على السبب -
أنس جابر تواصل كتابة التاريخ بالتأهل لربع نهائى بطولة إنديان ويلز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

دمشق عن التقارب مع عمّان : الوضع الطبيعي للعلاقات بين البلدين الشقيقين

Print
دمشق عن التقارب مع عمّان : الوضع الطبيعي للعلاقات بين البلدين الشقيقين دمشق عن التقارب مع عمّان : الوضع الطبيعي للعلاقات بين البلدين الشقيقين

جى بي سي نيوز :– بعد لقاءات تشاورية عديدة بين الجانبين السوري والأردني وزيارات رسمية سورية إلى العاصمة الأردنية عمان، جرى اتصال هاتفي بين جلالة الملك عبد الله الثاني والرئيس السوري بشار الأسد، تم من خلاله بحث العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون المشترك لما فيه مصلحة البلدين؛ إذ إن بوادر الانفتاح العربي نحو سوريا بدأت بالظهور من بوابة الجيران.

وأكد معاون وزير الخارجية السوري الدكتور أيمن سوسان على أنّ “تطورات العلاقات الأردنية السورية واللقاءات المتعددة التي جرت للمسؤولين في البلدين سواء في عمان أو نيويورك والاتصال الذي جرى بين جلالة الملك عبد الله الثاني والرئيس بشار الأسد، هو الوضع الطبيعي للعلاقات بين البلدين الشقيقين، البعض يتحدث عن ضوء أخضر أمريكي أو ما شابه، فهناك إشارات يتلقفها البعض من أجل تغيير المقاربة، ولكن هناك تغير في الأجواء الدولية وأصبح ذلك واضحًا وكل ذلك يمهد لمرحلة جديدة ستشهد عودة العلاقات بين سوريا والدول العربية الأخرى وعودة هذا التواصل هو نتيجة أساسية للنصر على الإرهاب”.

قال سوسان: “بناءً على هذه الثوابت تقوم سوريا بمعالجة علاقاتها مع الأخوة العرب والتي تتمنى أن تؤدي بموجبها إلى إصلاح الوضع العربي الراهن حتى نستطيع مواجهة التحديات المفروضة”

وختم حديثه بأن “المرحلة المقبلة هي مرحلة ترميم العلاقات مع الدول العربية الشقيقة وهناك اتصالات معلنة وأخرى غير معلنة، وكل ذلك سيؤدي إلى وجود واقع عربي سليم وصحي يمكّن هذه الأمة من امتلاك أوراق القوة التي تستطيع من خلالها صيانة حقوقها والدفاع عن نفسها من أي تدخل خارجي”.

العهد

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
نصرالله: نؤيد اقتراع المغتربين رغم عدم تكافؤ الفرص

نصرالله: نؤيد اقتراع المغتربين رغم عدم تكافؤ الفرص

دعما للجيش اللبناني.. طائرة مساعدات قطرية تصل مطار بيروت

دعما للجيش اللبناني.. طائرة مساعدات قطرية تصل مطار بيروت

تسجيل 9 وفيات و 1191 اصابة جديدة يفيروس كورونا في الاردن

تسجيل 9 وفيات و 1191 اصابة جديدة يفيروس كورونا في الاردن

توقيع اتفاق أردني إسرائيلي لشراء كميات مياه إضافية

توقيع اتفاق أردني إسرائيلي لشراء كميات مياه إضافية