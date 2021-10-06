9 وفيات و1068 إصابة كورونا جديدة في الأردن

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جى بي سي نيوز :- أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 9 وفيات و1068 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 10762 وفاة و828572 إصابة.

وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم 3.98 المئة، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة الثلاثاء.

وأشار الموجز إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 13026 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت، اليوم، إلى المستشفيات 78 حالة، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 60 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 430 حالة.

وأظهر الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 8 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 20 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 11 بالمئة.

وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 11 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 23 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 9 بالمئة.

وفي إقليم الجنوب، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 8 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 12 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 12 بالمئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 1028 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل (14 يوماً) إلى 804784 حالة.

كما أشار إلى إجراء 26855 فحصاً، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء 10206406 فحصاً.

وأظهر الموجز أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 3749935، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 3332146.