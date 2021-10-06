عدو البشرية.. إصابات كورونا تتجاوز 235.8 مليون إصابة عالميًّا

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جونز هوبكنز: إجمالي اللقاحات التي جرى إعطاؤها 6.345 مليار جرعة

أظهرت بيانات مجمعة، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 235.8 مليونًا حتى صباح اليوم الأربعاء؛ فيما تجاوز عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها 6.34 مليار جرعة.

وأظهرت أحدثُ البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 235 مليونًا و837 ألفًا.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع إلى أربعة ملايين و817 ألفًا.

وأوضحت البيانات المجمعة أن إجمالي عدد اللقاحات المضادة لكورونا التي جرى إعطاؤها في أنحاء العالم، وصل إلى ستة مليارات و345 مليون جرعة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.