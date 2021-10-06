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"السديس" يزور مكتبة الملك فهد الوطنية ويطّلع على محتوياتها ومخططاتها النادرة
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الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 12:53 مساءً
"صحة الطائف" تدعم مستشفياتها بخزانات أكسجين احتياطية
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الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 12:53 مساءً
تخوف يلف "شرائع مكة" بعد إعلان مواقف المنافذ 5 للشاحنات.. ما السبب؟
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الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 12:53 مساءً
"الموارد البشرية": 7 آلاف ريال حد أدنى في نِسَب توطين مهنتيْ طب الأسنان والصيدلة
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الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 12:53 مساءً
استشاري يحذّر: الارتباط النفسي بالجوال عند القيادة يسبب حوادث خطيرة
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الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 12:53 مساءً
طقس مشمس الآن إقبال سياحي على معابد الكرنك بالأقصر
-
الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 12:52 مساءً
المغرب:على الجزائر الانخراط بحل أزمة الصحراء
-
الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 12:48 مساءً
السيسي: التقييم العالمي لحالة التنوع البيولوجي ينذر بكارثة عالمية
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الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 12:47 مساءً
خالد بيومي يدافع عن كيروش: «لم يلتفت للإنتقادات وأصر على اختياراته»
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الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 12:47 مساءً
نجاح قافلة جامعة القاهرة في مطروح .. والخشت: عالجت 3319 مريضا وأجرت 42 عملية
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الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 12:47 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
cnn arabic
ما هي وثائق باندورا؟ لماذا يجب عليك أن تهتم بها وكيف تؤثر عليك؟
فيديو
cnn arabic
الأربعاء 06 أكتوبر 2021 09:33 صباحاً
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