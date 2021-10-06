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طقس لطيف الحرارة بشمال سيناء

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طقس لطيف الحرارة بشمال سيناء طقس لطيف الحرارة بشمال سيناء

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يسود محافظة شمال سيناء، اليوم الأربعاء، طقس لطيف الحرارة خلال ساعات النهار، ومعتدل الحرارة خلال ساعات الليل، مع نشاط ملحوظ للرياح الخفيفة

وتراوحت درجات الحرارة في مدن محافظة شمال سيناء ما بين 17 وحتى 28 درجة، حيث سجلت مدينة العريش درجة حرارة ما بين 21 و28 درجة، ومدينة رفح ما بين 21 و28 درجة وفي مدينتي الحسنة ونخل بوسط سيناء ما بين 17 و28 درجة.

وواصلت غرفة عمليات محافظة شمال سيناء متابعة الظروف الجوية بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية في مجالس المدن والمديريات المعنية بناء على توجيهات الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، حيث أكدت الغرفة استقرار الأحوال الجوية وعدم تلقي أي إخطارات أو شكاوى بخصوص الظروف الجوية.

المصرى اليوم

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