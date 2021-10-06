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حملات مكثفة للنظافة بمدينة الرياض

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حملات مكثفة للنظافة بمدينة الرياض حملات مكثفة للنظافة بمدينة الرياض

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نظم مجلس مدينه الرياض حملات النظافه والتجميل، وقص وتهذيب الاشجار ،ومسح وتمهيد الطريق العام ،وازاله الاشغالات وجميع الاعلانات الغير مرخصه، تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظه، بالتنسيق مع الاجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوي الخدمات العامه بمختلف القطاعات الخدميه المقدمه للمواطنين.

تابع جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الرياض، أعمال النظافة والتجميل بالمدينة ،وعلي رفع الناتج اليومى من القمامة والمخلفات والتراكمات أولاً بأول بالشوارع الرئيسية والفرعية، والمداخل والمخارج، وقص وتهذيب الأشجار بالإضافة إلى مسح وتمهيد الطريق العام، ورافد الطريق الدولي بنطاق مركز ومدينه الرياض.

كما شن جمال يونس ،رئيس مركز ومدينه الرياض ،حملة لرفع الأشغالات ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية ورفع الاشغالات بنطاق الحى التي تعوق حركة المواطنين ولإعادة المظهر الحضارى والبيئي اللائق لشوارع ومناطق الحى لتسيير الحركة المرورية وتم تحرير محاضر للمخالفين، كما تابع أعمال البناء بمدرسة الحاج عيد للتعليم الاساسى بالوحدة المحليه لقريه العباسيه ،كما اكد بضرورة الحفاظ على النظافة العامة والتطوير للميادين والشوارع والكتل السكنية ورفع وازاله جميع الاعلانات الغير مرخصه اعلى الاعمده الكهربائية وازالة جميع المخالفات والاشغالات التي تعوق حركة المواطنين وردع كل من يحاول تشوية ذلك حرصا على نفاذ القانون والحفاظ على هيبة الدولة وذلك بردع كافة المخالفين.

مدينة الرياض
مدينة الرياض

المصرى اليوم

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