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سادت حالة من الارتياح والاطمئنان بين أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، وعلي رأسهم المستشار أحمد جلال إبراهيم وهاني زادة وعلاء مقلد، وشريفة الفار، وباقى أعضاء المجلس السابق، من خوض الانتخابات المقبلة المقررة في نوفمبر المقبل، بناءا على الحكم الذي حصل عليه أعضاء مجلس إدارة نادي الإعلاميين من القضاء الإداري وتمكينهم من خوض الانتخابات المقبلة، والمقررة الجمعة المقبل، دون أي مخاوف من طعون المرشحين المنافسين.

وحصلت إدارة نادي الإعلاميين على حكم من القضاء الإداري بعدم وجود ما يعوق خوضهم الانتخابات الأمر الذي سينطبق على مجلس إدارة الزمالك الذي تعرض لنفس القرار من وزارة الرياضة بايقاف واستبعاد المجلسين في الزمالك والإعلاميين وإحالة المخالفات للنيابة.

وأعلن عدد من أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك السابقين منهم المهندس هاني زادة، وشريفة الفار، وعلاء مقلد، خوض الانتخابات بالاضافة للمستشار أحمد جلال إبراهيم

كان الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة، أعلن في مؤتمر صحفي رسميا أحقية مجلس المستشار مرتضي منصور، وأعضاء المجلس بخوض الانتخابات المقبلة، وعدم وجود ما يمنعهم من الترشح لعدم وجود أي أحكام قضائية نهائية وباتة ضدهم.