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تنسيق الأزهر 2021 .. فتح باب تعديل الرغبات بين الكليات (رابط التحويلات)

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تنسيق الأزهر 2021 .. فتح باب تعديل الرغبات بين الكليات (رابط التحويلات) تنسيق الأزهر 2021 .. فتح باب تعديل الرغبات بين الكليات (رابط التحويلات)

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أعلنت جامعة الأزهر عن فتح باب التحويلات أو تعديل الرغبات للطلاب الجدد إلكترونيًّا، من الكليات التي تم ترشيحهم لها خلال تنسيق الثانوية الأزهرية 2021 .

أعلن الدكتور محمد الشربيني نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، عن فتح باب تعديل الترشيح لكليات الجامعة أمام الطلاب والطالبات الجدد الآن.

وأوضح «الشربينى» أن باب التحويلات مفتوح حتى مساء يوم الجمعة القادم الموافق 8 من أكتوبر الجاري.

وأشار نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب أن هذه المرحلة تستوعب أيضًا الطلاب والطالبات الذين تخلفوا عن التسجيل خلال المرحلتين الأولي والثانية من تنسيق الأزهر 2021 إلى جانب تعديل الرغبات للطلاب الذين تم ترشيحهم.

ويمكن للطلاب اتمام عملية التحويلات من خلال رابط تعديل رغبات كليات جامعة الأزهر 2021

رابط نتيجة تنسيق الأزهر 2021

يستطيع طلاب المرحلة الأولي والثانية من تنسيق الأزهر 2021، معرفة الكلية التي تم ترشيحهم لها من مكتب التنسيق عن طريق ادخال رقم الجلوس على بوابة المصرية.

وأعلنت جامعة الازهر ان الحد الأدني لتنسيق كليات الأزهر كان 627 لكليات الطب، وبلغ 621 لكليات طب الأسنان، بينما وصل إلى 613 درجة لكليات الهندسة.

وتسطيع معرفة النتيجة بإدخال رقم جلوسك مباشرة من خلال رابط تنسيق الأزهر 2021 .

نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2021.. علمي بنات

نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2021.. علمي بنين

نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2021.. أدبي بنات

نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2021.. أدبي بنين

نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2021.. الشعبة الإسلامية

جامعة الأزهر تبدأ الاستعداد للعام الدراسي الجديد

ناقش الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، استعدادات العام الدراسي الجديد في كليات الأزهر وكذلك المدن الجامعية لطلاب الأزهر، مؤكدًا على ضرورة أن يحصل جميع الطلاب على لقاح كورونا قبل بدء الدراسة .

وشدد رئيس الجامعة على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية ضد كوفيد 19 لمنع انتشارهـ واتخاذ كافة الإجراءات للوقاية منه في الكليات والمدن الجامعية.

جامعة الأزهر تناشد الطلاب سرعة التطعيم بلقاح كورونا

وأصدرت جامعة الأزهر بيانًا تناشد فيه جميع الطلاب بسرعة التسجيل الحصول على لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة من خلال رابط تسجيل الحصول على لقاح كورونا .

وناشد الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا، المشرف العام على المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر؛ منتسبي جامعة الأزهر في القاهرة والأقاليم، بالتسجيل للحصول على لقاح كورونا قبل بدء الدراسة، مؤكدًا أن التطعيم شرطًا أساسيًا للانتظام في الدراسة والسكن في المدينة الجامعية للطلاب والطالبات.

وأضاف «صديق» أن وزارة الصحة خاطبت فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر في هذا الشأن، وأصدرت تعليمات بفتح جميع مراكز اللقاحات ومراكز الشباب في جميع محافظات الجمهورية؛ للتيسير على طلاب جامعة الأزهر والجامعات المصرية للحصول على التطعيم قبل بدء الدراسة.

المصرى اليوم

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