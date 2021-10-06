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جمارك السلوم تضبط محاولة تهريب 38 هاتف آيفون

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جمارك السلوم تضبط محاولة تهريب 38 هاتف آيفون جمارك السلوم تضبط محاولة تهريب 38 هاتف آيفون

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تمكنت جمارك السلوم برئاسة خالد الشبريسى، من ضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 1963 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

بناءا على المذكرة المقدمة محمد فتحي العجمي مدير الحركة ومحمد حنفي رئيس قسم الأمن الجمركي بالإشتباه في م. ف. م سائق السيارة رقم ١٥٥١/٥ ركوبه عامة ليبيا القادمة من ليبيا .

وبالعرض على محمد عبدالعظيم مدير إدارة الوارد قرر تشكيل لجنة من عبدالسلام محمد سعد مأمور حركة ومحمد فتحي العجمي مدير حركة، وسعيد عبدالنبي مدير تعريفة لمعاينة السيارة فتبين وجود ٣٨ هاتف محمول ماركة آيفون ١١ مخبأة داخل أماكن متفرقة بجسم السيارة .

وقرر خالد الشبريسي مدير عام جمرك السلوم اتخاذ الاجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط برقم 305 لسنة 2021 ، فيما طلب الراكب التصالح مع الجمارك وسداد التعويض الجمركي.

جمارك السلوم تضبط تهريب هواتف

المصرى اليوم

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