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هل يستوجب الحدث الأصغر من المريض إعادة الوضوء ؟ « الإفتاء » تجيب

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هل يستوجب الحدث الأصغر من المريض إعادة الوضوء ؟ « الإفتاء » تجيب هل يستوجب الحدث الأصغر من المريض إعادة الوضوء ؟ « الإفتاء » تجيب

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أجاب الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بـ دار الافتاء المصرية عبر بث مباشر على الصفحة الرسمية لـ دار الإفتاء المصرية بـ«فيس بوك»، على سؤال مفاده «هل يستوجب الحدث الأصغر من المريض إعادة الوضوء ؟».

وقال وسام : «إذا كان الريح يخرج منه دون قدرة على التحكم فيه فهو صاحب عذر، وصاحب العذر يتوضأ مرة واحدة حتى لو انفلت أو خرج منه الريح ويكمل صلاته ولا شىء عليه».

وأوضح الشيخ أحمد وسام فيما يخص انفلات الريح منه أثناء قضاء الفرض الواحد: «نفتى بمذهب المالكية، وهو أنه باق على وضوئه حتى ينقضه بشىء آخر مما يستطيع التحكم فيه، كدخول الحمام بإرادته، أما قبل ذلك فهو على وضوءه حتى لو استمر انفلات الريح، فلا وضوء من العذر، الوضوء يكون لأى ناقض من الحدث الأصغر الذي يكون بإرادته».

المصرى اليوم

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