أسباب إصرار وزارة التربية والتعليم على جعل العام الدراسي حضوريًا

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجابت الدكتورة نهى عاصم مستشار وزيرة الصحة للأبحاث، على اعتراضات بعض أولياء الأمور على عودة الدراسة حضوريًا، بينما تعيش مصر الموجة الرابعة من فيروس كورونا، موضحةً أن كوفيد 19 يعتبر من الأمراض الحادة وليست المزمنة على غرار فيروس سي، فهو مرض حاد قد يفضي للعلاج أو المضاعفات وأحيانًا الوفاة.

وأضافت عاصم خلال حوارها إلى برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة «ON» أن الإجابة على سؤال الناس لماذا لا تؤجل الدراسة أو أن لا يكون الحضور وجوبيًا؟ ستكون إجابة بالمؤشرات على الأرض وهي ليست عينة، وإنما شاملة لكافة حالات الوفاة، والتي تؤكد أن نسبة الوفيات بين الأطفال على أساس رصد شهري لم تزد عن 1% في أي مرحلة من مراحل الموجات بشكل شهري سواء كانت تلك الأشهر أثناء الدراسة أو في فصل الصيف.

وتابعت أن هذه الإجابة توضح فكرة نسب الإصابة والخطورة بين الدارسين من الأطفال، مشددة على أنه بالنسبة لإصابة الأطفال وتأثرهم لم يتم رصد زيادة مقلقة، لكنها عادت، مشددة على ضرورة أخذ الحيطة والحذر، قائلة: «علينا الحذر وإتباع الإجراءات الاحترازية حيث أن الفيروس قابل للتحور، لكن إلى الآن لا توجد إصابات مقلقة بين صفوف الأطفال تستدعي اتخاذ إجراءات أكثر حزمًا».