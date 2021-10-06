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حازم فتوح يكشف موقف حمدي النقاز مع : لديه عروض محلية وخارجية

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حازم فتوح يكشف موقف حمدي النقاز مع الزمالك: لديه عروض محلية وخارجية حازم فتوح يكشف موقف حمدي النقاز مع : لديه عروض محلية وخارجية

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قال حازم فتوح وكيل أعمال اللاعبين، إن باتريس كارتيرون جدد تعاقده مع نادي ومستمر مع الفريق بشكل طبيعي، مشيرًا إلى أنه لا يوجد نية لرحيله عن الفريق.

وأضاف فتوح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن كارتيرون هو من طلب التعاقد مع حمدي النقاز، إلا أن الأزمة الحالية تعود لإيقاف القيد، وبالتالي عدم قيده أزمة إدارية وليست فنية.

وتابع أن هناك اتصالات من بعض الأندية سواء محلية أو خارجية بشأن التعاقد مع حمدي النقاز، إلا أنها لم تصل للمرحلة الرسمية.

المصرى اليوم

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