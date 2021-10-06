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قال حازم فتوح وكيل أعمال اللاعبين، إن باتريس كارتيرون جدد تعاقده مع نادي الزمالك ومستمر مع الفريق بشكل طبيعي، مشيرًا إلى أنه لا يوجد نية لرحيله عن الفريق.

وأضاف فتوح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن كارتيرون هو من طلب التعاقد مع حمدي النقاز، إلا أن الأزمة الحالية تعود لإيقاف القيد، وبالتالي عدم قيده أزمة إدارية وليست فنية.

وتابع أن هناك اتصالات من بعض الأندية سواء محلية أو خارجية بشأن التعاقد مع حمدي النقاز، إلا أنها لم تصل للمرحلة الرسمية.