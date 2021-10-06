زيزو: بدأنا من الصفر مع كيروش .. ونسعى لحصد أهم 6 نقاط

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أكد أحمد سيد زيزو جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والمنتخب الوطني، أن جميع لاعبي المنتخب جاهزون، لخوض مباراتي ليبيا.

ويستعد المنتخب الوطني لخوض مباراتي ليبيا، المقرر لهما يومي الجمعة والإثنين المقبلين، في تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022.

وقال زيزو في تصريحات تلفزيونية : «استعدينا بشكل جيد لمباراتي ليبيا، على الرغم من ضيق الوقت، جميع اللاعبين يبذلون أقصى جهد لهم في التدريبات وفي حالة تركيز كبير، من أجل حصد أهم 6 نقاط في مشوار التصفيات».

وأضاف : «مباراة ليبيريا الودية، أعطت لنا دافع قبل مواجهتي ليبيا»، مضيفًا : «بدأنا تصفيات كأس العالم من الصفر، بفكر جديد وتحدي جديد، بالنسبة لنا سنبدأ تصفيات المونديال من مباراة ليبيا».

وتابع : «منتخب ليبيا لديه لاعبين مميزين فهو يتصدر ترتيب المجموعة، هناك تركيز كيير من اللاعبين من أجل الفوز في المباراة المقبلة، وتصدر المجموعة»، مضيفًا: «اللاعبون سوف يستعيبون تعليمات المدير الفني لمرور الوقت».